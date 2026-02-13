Fabrique ton Système solaire : entre découverte et imagination !, médiathèque Louise Michel, Annecy

Fabrique ton Système solaire : entre découverte et imagination ! Mercredi 18 mars, 10h00 médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

atelier limité 20 personnes, atelier familial avec enfants de 3 à 6 ans

Dans cet atelier découvre les planètes qui tournent autour du Soleil, apprend à reconnaître leurs particularités à travers des histoires courtes.

Les enfants repartent avec une réalisation du système solaire créée de leurs mains, tout en ayant voyagé dans l’espace avec leur imagination.

Un atelier ludique et sensoriel, pour s’émerveiller devant le ciel et donner envie de continuer à observer les étoiles !

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0485467620 http://bibliotheques.annecy.fr

