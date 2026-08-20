Fabrique ton tampon ! Initiation à la linogravure, Bibliothèque municipale, Ambès

Informations pratiques

Fabrique ton tampon ! Initiation à la linogravure Samedi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque municipale Gironde

Atelier limité à 14 personnes / 7 duos parent-enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Venez réaliser votre tampon en linogravure en duo parent-enfant. Vous partagerez un moment de création en famille où vous apprendrez à créer le vôtre et à l’utiliser pour donner vie à vos idées artistiques.

`À la fin de l’atelier, vous pourrez emporter votre création unique à la maison

Bibliothèque municipale 5 AVENUE GUSTAVE COUAILLAC 33810 Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556770269 https://ambes.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 05-56-77-02-69 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villeambes.fr »}]

Biblis en folie 2026

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