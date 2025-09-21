Fabrique ton tote-bag (sur un monument de la Ville) avec un artiste ! Médiathèque du centre-ville Saint-Denis

Fabrique ton tote-bag (sur un monument de la Ville) avec un artiste ! Dimanche 21 septembre, 15h00 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis

Pour tous à partir de 6 ans

Vous apprendrez la technique de la sérigraphie pour créer votre sac personnalisé sur un monument de la Ville de Saint-Denis.

Cet événement fait partie des Journées européennes du patrimoine dont le thème est cette année : l’architecture.

Une activité créative et accessible à tous, idéale pour exprimer votre style et repartir avec un accessoire original !

L’atelier sera animé par Antoine Petit, qui vous propose deux créations inédites sur le patrimoine architectural de la Ville de Saint-Denis. Antoine Petit est artiste-peintre et sérigraphe spécialisé dans l’impression sur textile.

Médiathèque du centre-ville 4 place de la Légion d'honneur, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France La médiathèque Centre-ville est installée depuis 1925 dans les locaux d'une ancienne école de pré-apprentissage. Celle-ci avait été construite à la place de l'Hôtel Dieu de la ville, démoli en 1905. Aujourd'hui, dans l'actuel espace musique au sous-sol, on peut encore voir les caves voûtées de l'Hôtel Dieu.

La médiathèque Centre-ville propose:

Deux espaces multimédia, dont un pour les plus jeunes

Une salle d’activités pour participer à des spectacles, des rencontres, des lectures, des projections, ou des tournois de jeux vidéo…

Une soixantaine de places de travail

Des instruments de musique et des partitions en prêt

Des livres en anglais, espagnol, arabe et allemand

100 000 documents patrimoniaux, dont 6 000 qualifiés de rares et précieux, en consultation sur place Métro 13 : station Saint-Denis-Basilique

Bus 153, 239 et 253 : arrêt Porte de Paris – Stade de France

Atelier sérigraphie

© Antoine Petit