Fabrique une lanterne de Noël L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Mercredi 10 décembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Illumine ton intérieur, fabrique ta propre lanterne en bois, adaptée pour une bougie ou une LED.

Lors de cet atelier, tu apprendras à créer ta propre lanterne en bois en t’appuyant sur des matériaux de réemploi. Tu découvriras les bases du maniement de l’outillage électroportatif à travers quelques étapes simples de découpe et d’assemblage. L’objectif est de transformer des matériaux récupérés en un objet lumineux, durable et esthétique.

À la fin, tu repartiras avec une lanterne unique et entièrement conçue par toi, ainsi qu’avec des bases de bricolage accessibles à tou·te·s. Et, surtout, avec la satisfaction d’avoir fabriqué un bel objet de tes propres mains.

Pour cet atelier, tu n’as pas besoin de connaissances particulières en bricolage, seulement l’envie de créer !

Jauge : 5 personnes (les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s)

Tarif : 30 euros – éligible au dispositif Carte Sortir ! (selon le montant du solde restant). Dans ce cas, présente toi dans l’une des deux boutiques de La Belle Déchette pour réserver ta place pour l’atelier.

Début : 2025-12-10T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T17:30:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/fabrique-une-lanterne-de-noel

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine