Fabriquer au naturel des savons L’Atelier Callune Vayres

Fabriquer au naturel des savons L’Atelier Callune Vayres mercredi 6 août 2025.

Fabriquer au naturel des savons

L’Atelier Callune 11 Rue Aurore Sand Vayres Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Plongez dans l’univers du fait-main et du naturel avec l’Atelier Callune à Vayres ! Lors d’une demi-journée conviviale (le matin), initiez-vous à la fabrication artisanale de savons à base d’ingrédients simples et respectueux de votre peau. Accompagné(e) par une passionnée, vous découvrirez les secrets de la saponification à froid et repartirez avec vos créations personnalisées. Une belle occasion de prendre soin de soi autrement, d’apprendre, de créer… et de se faire plaisir ! Que vous soyez curieux, créatif ou en quête d’un moment de détente, cet atelier est fait pour vous. .

L’Atelier Callune 11 Rue Aurore Sand Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 77 54 11

English : Fabriquer au naturel des savons

German : Fabriquer au naturel des savons

Italiano :

Espanol : Fabriquer au naturel des savons

L’événement Fabriquer au naturel des savons Vayres a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Porte Océane du Limousin