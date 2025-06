Fabriquer des objets à partir de carton ondulé Atelier-boutique Louis Carton Puybrun 11 juillet 2025 14:00

Lot

Fabriquer des objets à partir de carton ondulé Atelier-boutique Louis Carton 600, Rue Nationale Puybrun Lot

Tarif : 25 – 25 – 49 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

2025-08-08

2025-09-06

Apprenez les techniques de création d’un objet en carton, en mini-groupes. Atelier de 2h ou sur une demi-journée

Autres dates possibles sur demande, verre de l’amitié offert

25 .

Atelier-boutique Louis Carton 600, Rue Nationale

Puybrun 46130 Lot Occitanie

English :

Learn how to create a cardboard object, in mini-groups. 2-hour or half-day workshop

Other dates available on request, with a welcome drink

German :

Lernen Sie in Minigruppen die Techniken zur Herstellung eines Objekts aus Karton. Workshop von 2 Stunden oder über einen halben Tag

Andere Termine auf Anfrage möglich, Freundschaftsgetränk angeboten

Italiano :

Imparare le tecniche per creare un oggetto di cartone in mini-gruppi. Laboratorio di 2 ore o di mezza giornata

Altre date disponibili su richiesta, aperitivo di benvenuto offerto

Espanol :

Aprenda las técnicas para crear un objeto de cartón en minigrupos. Taller de 2 horas o media jornada

Otras fechas disponibles previa solicitud, se ofrece una bebida de bienvenida

L’événement Fabriquer des objets à partir de carton ondulé Puybrun a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Vallée de la Dordogne