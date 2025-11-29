FABRIQUER SES BOISSONS FERMENTÉES à la maison forestière des Hogues Les Hogues
FABRIQUER SES BOISSONS FERMENTÉES à la maison forestière des Hogues
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
2025-11-29
Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous invite à venir fabriquer vos boissons fermentées. Passionnées par les plantes et leurs bienfaits, Josiane et Christelle vous proposent un atelier découverte et fabrication de 2 boissons fermentées, le KÉFIR de fruit et le KOMBUCHA.
Munissez-vous de 2 bocaux style le parfait de 1l
Chaque participant repartira avec des grains de kéfir et une mère de kombucha.
Tout public (max 6 participants)
Renseignements et inscriptions Josiane 07 71 28 84 19 ou Christelle 06 52 85 34 69
Tarif Participation libre + Adhésion annuelle à l’association Haugr
– 8 à 17 ans 2€
– Adulte 10€
– Couple/famille avec enfants 15€
Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 52 85 34 69
