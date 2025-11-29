FABRIQUER SES BOISSONS FERMENTÉES à la maison forestière des Hogues Les Hogues

FABRIQUER SES BOISSONS FERMENTÉES à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous invite à venir fabriquer vos boissons fermentées. Passionnées par les plantes et leurs bienfaits, Josiane et Christelle vous proposent un atelier découverte et fabrication de 2 boissons fermentées, le KÉFIR de fruit et le KOMBUCHA.

Munissez-vous de 2 bocaux style le parfait de 1l

Chaque participant repartira avec des grains de kéfir et une mère de kombucha.

Tout public (max 6 participants)

Renseignements et inscriptions Josiane 07 71 28 84 19 ou Christelle 06 52 85 34 69

Tarif Participation libre + Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

