Fabriquer ses produits naturels à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Fabriquer ses produits naturels à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’association HAUGR vous propose, à la Maison Forestière, la fabrication de produits naturels pour votre maison et aussi pour votre personne.

Les produits chimiques, ça suffit ! les molécules de synthèse, c’est terminé !

Venez apprendre à réaliser vos produits vous-même, simples le plus souvent, économiques, écologiques et respectueux de l’environnement !

Ce mois ci ‘les produit d’entretien Lessive au lierre ou à la cendre de bois, produit vaisselle main, produit vaisselle machine (en poudre ou liquide), nettoyants four, machine à laver et vitres d’insert. (liste non exhaustive, pouvant être enrichie par l’expérience de chacun des participants)

À chaque séance, apportez des contenants, récipients, boîtes pour emmener des échantillons des différentes recettes réalisées en commun.

Tout public (10 personnes max)

Renseignements et inscription auprès de Christelle au 06 52 85 34 69 ou Dominique au 06 41 43 86 54

Participation: 5 €

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr

