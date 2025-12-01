Fabriquer ses produits naturels à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Fabriquer ses produits naturels à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association Haugr vous propose de venir découvrir à la maison forestière la fabrication de produits naturels pour votre maison et aussi pour votre personne.

Les produits chimiques, ça suffit ! les molécules de synthèse, c’est terminé !

Venez apprendre à réaliser vos produits vous-même, simples le plus souvent, économiques, écologiques et respectueux de l’environnement !

Le thème du mois Les produits corporels Masques pour le visage avec hydrolats (mise en pratique sur place), exfoliants

Apportez des récipients pour emmener des échantillons des différentes recettes réalisées en commun (des recettes pouvant être enrichies par l’expérience de chacun des participants)

Tout public (10 personnes max)

Inscription obligatoire auprès de Christelle au 06 52 85 34 69 ou Dominique au 06 41 43 86 54

Participation 5 €

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr

English : Fabriquer ses produits naturels à la maison forestière des Hogues

German :

Italiano :

Espanol :

