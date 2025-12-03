Fabriquer son bonhomme de neige en bois MLAC Clamecy

Fabriquer son bonhomme de neige en bois

Jean-Louis fait des bonhommes de neige (d’une hauteur de 15 cm environ) sur la base de rondins de bois et propose de montrer cette technique pour vos enfants. Les enfants pourront ensuite colorier leur bonhomme à leur guise et repartir avec. Amenez des crayons, feutres, éléments de décoration de votre choix, pas de limite sur la créativité.

[Pour les adultes qui voudraient venir, ces mêmes rondins de bois peuvent faire aussi des chemins de table décoratifs, n’hésitez pas à vous inscrire également] .

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

