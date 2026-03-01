Fabriquer son macérât de bourgeons Nature et Simples La Jaille-Yvon

Fabriquer son macérât de bourgeons Nature et Simples

La Meltière La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

2026-03-21

Atelier pour fabriquer son macérât de bourgeons avec Nature et Simples à la Jaille-Yvon le 21 mars 2026.

Un atelier complet pour connaître cette fabuleuse façon de se soigner: LA Gemmothérapie, avec un temps d’enseignement en intérieur pour comprendre les principes d’action, la méthode, et un temps en extérieur pour apprendre à reconnaître les bourgeons dans la nature, cueillir et fabriquer son propre macérât facilement ! .

La Meltière La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 13 89 53 naturesimples@orange.fr

English :

Workshop to make your own bud macerate with Nature et Simples at La Jaille-Yvon on March 21, 2026.

