Fabriquer un attrape-rêve L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Fabriquer un attrape-rêve

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : 2025-07-15 15:00:00

fin : 2025-08-19 17:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Apprenez à créer l’armature en bois, à faire le tissage et ajoutez la décoration de votre choix.

Bois, fils, perles et plumes sont fournis, ou encore fabriqués par vous sur place avec des éléments de nature trouvés dans la forêt-jardin (selon la saison). Vous pouvez aussi apporter des éléments (plumes, pendentifs, perles) que vous pouvez intégrer à votre attrape-rêve.

Dès 9 ans.

Sur inscription, maximum de 6 enfants accompagnés.

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

English : Fabriquer un attrape-rêve

Learn how to create the wooden frame, weave and add the decoration of your choice.

Wood, thread, beads and feathers are supplied, or you can make your own on site, using natural elements found in the garden forest (depending on the season). You can also bring your own elements (feathers, pendants, beads) to integrate into your dream-catcher.

Ages 9 and up.

Registration required, maximum 6 accompanied children.

German : Fabriquer un attrape-rêve

Lerne, wie man das Holzgerüst herstellt, wie man webt und füge die Dekoration deiner Wahl hinzu.

Holz, Fäden, Perlen und Federn werden zur Verfügung gestellt oder von Ihnen vor Ort aus Naturelementen, die Sie im Gartenwald finden, hergestellt (je nach Jahreszeit). Du kannst auch Elemente (Federn, Anhänger, Perlen) mitbringen, die du in deinen Traumfänger integrieren kannst.

Ab 9 Jahren.

Nach Anmeldung, maximal 6 Kinder in Begleitung.

Italiano :

Imparate a creare la cornice di legno, a intrecciare e ad aggiungere la decorazione che preferite.

Il legno, il filo, le perline e le piume sono forniti, oppure si possono creare sul posto utilizzando elementi naturali trovati nel bosco del giardino (a seconda della stagione). Potete anche portare elementi (piume, ciondoli, perline) da incorporare nel vostro acchiappasogni.

Dai 9 anni in su.

Iscrizione obbligatoria, massimo 6 bambini accompagnati.

Espanol :

Aprende a crear el marco de madera, tejer y añadir la decoración que prefieras.

Se proporciona madera, hilo, abalorios y plumas, o puedes hacer los tuyos propios in situ utilizando elementos naturales que encuentres en el bosque del jardín (dependiendo de la estación). También puedes traer elementos (plumas, colgantes, abalorios) que puedas incorporar a tu atrapasueños.

A partir de 9 años.

Inscripción obligatoria, máximo 6 niños acompañados.

