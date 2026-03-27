Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina Cosmopolis Nantes
Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina Cosmopolis Nantes mercredi 15 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 14:00 – 15:30
Gratuit : non Prix libre. Sur réservation
Laissez parler votre créativité et fabriquez votre tote bag en coton avec Paolina, l’artiste derrière la marque nantaise Ropzilla.Repartez ainsi avec votre souvenir personnalisé de l’événement Femmes*, Vélo, Liberté.Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle/evenements/atelier-fabrication-de-totebag-increvables
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