Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes
Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina Mercredi 15 avril, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique
Prix libre. Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Laissez parler votre créativité et fabriquez votre tote bag en coton avec Paolina, l’artiste derrière la marque nantaise Ropzilla.
Repartez ainsi avec votre souvenir personnalisé de l’événement Femmes*, Vélo, Liberté.
Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle/evenements/atelier-fabrication-de-totebag-increvables »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]
Atelier de fabrication d’un tote bag Les Increvables en Selle
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