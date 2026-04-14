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Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes

Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes

Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Cosmopolis

Adresse : 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : Prix libre. Sur réservation

Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina Mercredi 15 avril, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Prix libre. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Laissez parler votre créativité et fabriquez votre tote bag en coton avec Paolina, l’artiste derrière la marque nantaise Ropzilla.
Repartez ainsi avec votre souvenir personnalisé de l’événement Femmes*, Vélo, Liberté.
Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

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Atelier de fabrication d’un tote bag Les Increvables en Selle

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