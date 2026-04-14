Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina, Cosmopolis, Nantes

Fabriquer un Increvable tote bag avec Paolina Mercredi 15 avril, 14h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Prix libre. Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Laissez parler votre créativité et fabriquez votre tote bag en coton avec Paolina, l’artiste derrière la marque nantaise Ropzilla.

Repartez ainsi avec votre souvenir personnalisé de l’événement Femmes*, Vélo, Liberté.

Cet atelier est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-increvables-en-selle/evenements/atelier-fabrication-de-totebag-increvables »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/femmes-velo-liberte/ »}]

Atelier de fabrication d’un tote bag Les Increvables en Selle