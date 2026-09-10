Fabriquer un mini tapis en tufting SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Fabriquer un mini tapis en tufting

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 14:30:00

fin : 2027-01-27 16:30:00

Date(s) :

2027-01-27

Ados de 11 à 14 ans

Réservation obligatoire 05 62 50 16 08

Tarif 2 € + adhésion annuelle 35 €

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

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English :

Teens ages 11–14

Reservations required: 05 62 50 16 08

Price: 2 ? + annual membership fee of 35 ?

L’événement Fabriquer un mini tapis en tufting Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65