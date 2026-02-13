Fabriquer un nichoir à hirondelles, Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

Fabriquer un nichoir à hirondelles Samedi 23 mai, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Cette espèce autrefois commune est désormais menacée, notamment par le manque de matériaux qui lui permettent la construction de son nid. Nous pouvons palier à ce manque en lui apportant notre aide.

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ecosite du Bourgailh