Fabriquer une enseigne de porte au Fablab Centre de ressources numériques Fablab Autun

Fabriquer une enseigne de porte au Fablab
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
2025-10-22
Venez créer une enseigne de porte en bois en la personnalisant et en utilisant les machines de découpe et gravure laser. Donnez vie à vos idées. .
Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
