Fabriquez et offrez des cosmétiques pour Noël ! Local Alré Bio Auray

Fabriquez et offrez des cosmétiques pour Noël !

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Fabriquez vous-même votre crème de jour naturelle pour offrir du fait maison à Noël ! Apprenez également les propriétés et les bienfaits des huiles végétales, De l’Aloé Vera et des huiles essentielles. Vous repartirez avec votre produit et sa recette.

Tout le matériel est fourni

Sur inscription en ligne .

Local Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

