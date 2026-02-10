Fabriquez vos insectes pollinisateurs Ferme Familiale Courbet Flagey
Fabriquez vos insectes pollinisateurs Ferme Familiale Courbet Flagey dimanche 12 avril 2026.
Fabriquez vos insectes pollinisateurs
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Avec Mali Poterie
Mali vous accompagnera pour réaliser des insectes pollinisateurs en terre cuite. Vos créations agrémenteront le jardin de la Ferme Courbet. Vous pourrez les récupérer le dimanche 7 juin à l’occasion du festival des Rendez-vous aux jardins.
Dans la limite des douze places disponibles
Durée 2 heures .
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fabriquez vos insectes pollinisateurs
L’événement Fabriquez vos insectes pollinisateurs Flagey a été mis à jour le 2026-02-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)