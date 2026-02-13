Fabriquez vos spatules pour poêlons à raclette avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fabriquez vos spatules pour poêlons à raclette avec La Planche Vendredi 27 février, 16h00, 17h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-02-27T16:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T17:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:00:00+01:00

… technique de chantournage et de la pyrogravure.

À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.

Merci de précisez le créneau horaire lors de l’inscription:

16h-17h

ou

17h-18h

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 65 20

