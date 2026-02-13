Fabriquez vos spatules pour poêlons à raclette avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Fabriquez vos spatules pour poêlons à raclette avec La Planche Vendredi 27 février, 16h00, 17h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-27T16:00:00+01:00 – 2026-02-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-27T17:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:00:00+01:00
… technique de chantournage et de la pyrogravure.
À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte.
Merci de précisez le créneau horaire lors de l’inscription:
16h-17h
ou
17h-18h
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez fabriquer pour vous des spatules pour poêlons à raclette personnalisées pour compléter votre set. À partir de chutes de bois, venez tracer, couper et décorer vous-même grâce à la …