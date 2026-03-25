Fabriquez votre camera obscura et révélez vos images Musée des arts et métiers Paris

Fabriquez votre camera obscura et révélez vos images Musée des arts et métiers Paris

Fabriquez votre camera obscura et révélez vos images Musée des arts et métiers Paris samedi 28 mars 2026.

Une journée pour comprendre les origines de la photographie, expérimenter la technique argentique et repartir avec vos images uniques !

À partir de 18 ans
Samedi 28 mars
10h à 17h
Tarif : 185€

Fabriquez votre propre camera obscura, installez un labo photo éphémère, réalisez vos prises de vue au sténopé et développez vos clichés.
Le samedi 28 mars 2026
de 10h00 à 17h00
payant

Réservation par mail : clara.guerry@lecnam.net

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur  75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
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