Fabriquez votre camera obscura et révélez vos images Musée des arts et métiers Paris

Une journée pour comprendre les origines de la photographie, expérimenter la technique argentique et repartir avec vos images uniques !

À partir de 18 ans

Samedi 28 mars

10h à 17h

Tarif : 185€

Fabriquez votre propre camera obscura, installez un labo photo éphémère, réalisez vos prises de vue au sténopé et développez vos clichés.

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 17h00

payant

Réservation par mail : clara.guerry@lecnam.net

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

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