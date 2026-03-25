Fabriquez votre camera obscura et révélez vos images Musée des arts et métiers Paris
Fabriquez votre camera obscura et révélez vos images Musée des arts et métiers Paris samedi 28 mars 2026.
Une journée pour comprendre les origines de la photographie, expérimenter la technique argentique et repartir avec vos images uniques !
À partir de 18 ans
Samedi 28 mars
10h à 17h
Tarif : 185€
Fabriquez votre propre camera obscura, installez un labo photo éphémère, réalisez vos prises de vue au sténopé et développez vos clichés.
Le samedi 28 mars 2026
de 10h00 à 17h00
payant
Réservation par mail : clara.guerry@lecnam.net
Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00
Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/fabriquez-votre-camera-obscura-et-revelez-vos-images clara.guerry@lecnam.net https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
Afficher la carte du lieu Musée des arts et métiers et trouvez le meilleur itinéraire
Prochains événements à Paris (Paris)
- Marc Fernandez présente son nouveau livre « Cops don’t cry », Librairie de Paris, Paris — 25 mars 2026
- LES DIMANCHES – SOIRÉE C3B & SIGNIS CINÉMA, Cinéma Chaplin Saint Lambert, Paris — 25 mars 2026
- Splendeurs du baroque Musée Jacquemart-André Paris — 26 mars 2026
- Drawing Now Paris Le Carreau du Temple Paris 3e Arrondissement — 26 mars 2026
- Spectacle : Dans le silence des paumes MAIF Social Club Paris — 26 mars 2026