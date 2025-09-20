Fabriquez votre lampe à huile romaine d’Oloron Maison du patrimoine Oloron-Sainte-Marie

Fabriquez votre lampe à huile romaine d’Oloron Maison du patrimoine Oloron-Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Fabriquez votre lampe à huile romaine d’Oloron Samedi 20 septembre, 14h30 Maison du patrimoine Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Atelier : fabriquez votre propre lampe à huile d’Oloron !

Plongez dans l’artisanat antique en participant à un atelier unique où vous fabriquerez une copie de la célèbre lampe à huile d’Oloron.

L’atelier se déroulera en deux temps, répartis sur le samedi et le dimanche, pour vous permettre de créer pas à pas votre objet.

10 places seulement – inscription obligatoire

Une belle occasion d’apprendre en faisant, tout en repartant avec votre création !

Maison du patrimoine 52 rue Dalmais, 64400 Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « traitdunion.patrimoine@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 39 79 18 »}]

Atelier : fabriquez votre propre lampe à huile d’Oloron !

© Trait d’union