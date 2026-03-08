Fabriquez votre savon artisanal bio Biscarrosse

Fabriquez votre savon artisanal bio

297 Avenue de la Côte d’Argent Biscarrosse Landes

La savonnerie artisanale propose des ateliers découverte sur la fabrication de savons Bio.

Plongez dans l’univers de la création d’un savon solide Bio à froid, avec l’histoire du savon et sa composition, au cours d’un atelier pratique où chacun fabrique son savon parfumé.

– Durée 1h30/1h45

– Places limitées à 6 personnes maximum

– Accessible aux enfants (10-12 ans)

– A partir de 4 personnes,

Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme (Biscarrosse, Parentis ou Sanguinet) .

297 Avenue de la Côte d’Argent Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

