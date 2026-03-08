Fabriquez votre savon artisanal bio Biscarrosse
Fabriquez votre savon artisanal bio Biscarrosse mercredi 18 mars 2026.
297 Avenue de la Côte d’Argent Biscarrosse Landes
Début : 2026-03-18
fin : 2026-09-02
2026-03-18 2026-04-15 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-26 2026-04-29 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12
La savonnerie artisanale propose des ateliers découverte sur la fabrication de savons Bio.
Plongez dans l’univers de la création d’un savon solide Bio à froid, avec l’histoire du savon et sa composition, au cours d’un atelier pratique où chacun fabrique son savon parfumé.
– Durée 1h30/1h45
– Places limitées à 6 personnes maximum
– Accessible aux enfants (10-12 ans)
– A partir de 4 personnes,
Réservation obligatoire en ligne ou en office de tourisme (Biscarrosse, Parentis ou Sanguinet) .
297 Avenue de la Côte d’Argent Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
