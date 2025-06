Fabriquez votre savon saponifié à froid et visitez l’atelier – Savonnerie Kolibri Valence 21 juin 2025 19:00

Drôme

Fabriquez votre savon saponifié à froid et visitez l’atelier Savonnerie Kolibri 51 rue Faventines Valence Drôme

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-07-10 21:30:00

Date(s) :

2025-06-21

2025-07-10

2025-07-19

2025-07-21

2025-07-30

2025-08-07

2025-08-13

2025-08-21

2025-09-06

2025-09-23

Decouvrez la saponification à froid en fabriquant vous-même un pain de savon avec lequel vous repartirez. Puis visitez le laboratoire avec Caroline, qui vous montrera les autres étapes de fabrication du savon et vous parlera des dessous d’une savonnerie.

.

Savonnerie Kolibri 51 rue Faventines

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 00 81 57 contact@savonnerie-kolibri.com

English :

Discover cold saponification by making your own bar of soap, which you’ll take home with you. Then visit the laboratory with Caroline, who will show you the other stages in soap-making and tell you all about the behind-the-scenes aspects of a soap factory.

German :

Entdecken Sie die Kaltverseifung, indem Sie selbst ein Stück Seife herstellen, das Sie mit nach Hause nehmen. Anschließend besichtigen Sie das Labor mit Caroline, die Ihnen die anderen Schritte der Seifenherstellung zeigt und Ihnen von den Hintergründen einer Seifenfabrik erzählt.

Italiano :

Scoprite la saponificazione a freddo realizzando la vostra saponetta, che porterete a casa. Poi visitate il laboratorio con Caroline, che vi mostrerà le altre fasi della produzione del sapone e vi racconterà cosa succede dietro le quinte di un saponificio.

Espanol :

Descubra la saponificación en frío fabricando su propia pastilla de jabón, que se llevará a casa. A continuación, visita el laboratorio con Caroline, que te mostrará las demás etapas de la fabricación del jabón y te contará todo lo que ocurre entre bastidores en una fábrica de jabón.

L’événement Fabriquez votre savon saponifié à froid et visitez l’atelier Valence a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme