Fabriquez votre tisane et repartez avec votre sachet Salle Albert Texier Herbignac

Fabriquez votre tisane et repartez avec votre sachet

Salle Albert Texier 2 rue Jean de Rieux à Marlais Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Un brin de théorie pour mieux comprendre les bienfaits des plantes, suivi d’une mise en pratique ludique pour composer votre propre mélange. Vous repartez avec votre sachet personnalisé… et plein d’astuces à infuser chez vous !

Animé par Les P’tites Herbes de Landieul

Inscriptions ici .

