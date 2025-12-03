Fabriquez votre tisane et repartez avec votre sachet Salle Albert Texier Herbignac

Fabriquez votre tisane et repartez avec votre sachet Salle Albert Texier Herbignac samedi 17 janvier 2026.

Fabriquez votre tisane et repartez avec votre sachet

Salle Albert Texier 2 rue Jean de Rieux à Marlais Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :
2026-01-17

Un brin de théorie pour mieux comprendre les bienfaits des plantes, suivi d’une mise en pratique ludique pour composer votre propre mélange. Vous repartez avec votre sachet personnalisé… et plein d’astuces à infuser chez vous !

Animé par Les P’tites Herbes de Landieul

Inscriptions ici   .

Salle Albert Texier 2 rue Jean de Rieux à Marlais Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 45 75 10  lecluzefrederique@hotmail.com

English :

L’événement Fabriquez votre tisane et repartez avec votre sachet Herbignac a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT44