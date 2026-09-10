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Fabriquons des couleurs végétales ! Bibliothèque Maurepas Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Fabriquons des couleurs végétales ! Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 17 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif avec l’association La Loupiote

Un atelier d’expérimentation mené par l’association la Loupiote pour créer des couleurs végétales à partir d’aliments et plantes du quotidien.
Atelier à destination des familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38


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