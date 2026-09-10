Fabriquons des couleurs végétales ! Bibliothèque Maurepas Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Fabriquons des couleurs végétales ! Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 17 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Atelier créatif avec l’association La Loupiote
Un atelier d’expérimentation mené par l’association la Loupiote pour créer des couleurs végétales à partir d’aliments et plantes du quotidien.
Atelier à destination des familles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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