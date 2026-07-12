Informations pratiques

Popian

FABRIQUONS NOTRE JUS DE RAISIN

Popian Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Atelier convivial et chaleureux

Il faut bien toute une journée pour passer du raisin à la bouteille prête à emporter. Nous ramasserons des grappes fraîches pour les transformer en jus et les mettre en bouteille pour en profiter chez soi. Nous réaliserons ensemble les étapes de récolte, égrappage, pressurage…jusqu’à la mise en bouteille et stérilisation…et bien sûr de dégustation. Avec un pique-nique partagé pour compléter ce temps de convivialité.

En partenariat avec Thibaud Chauvin-Buthaud .

Popian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

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English :

A warm and welcoming workshop

L’événement FABRIQUONS NOTRE JUS DE RAISIN Popian a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT