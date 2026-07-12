FABRIQUONS NOTRE JUS DE RAISIN Popian
samedi 29 août 2026 · Popian
Informations pratiques
Popian
FABRIQUONS NOTRE JUS DE RAISIN
Popian Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Atelier convivial et chaleureux
Il faut bien toute une journée pour passer du raisin à la bouteille prête à emporter. Nous ramasserons des grappes fraîches pour les transformer en jus et les mettre en bouteille pour en profiter chez soi. Nous réaliserons ensemble les étapes de récolte, égrappage, pressurage…jusqu’à la mise en bouteille et stérilisation…et bien sûr de dégustation. Avec un pique-nique partagé pour compléter ce temps de convivialité.
En partenariat avec Thibaud Chauvin-Buthaud .
Popian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44
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English :
A warm and welcoming workshop
L’événement FABRIQUONS NOTRE JUS DE RAISIN Popian a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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