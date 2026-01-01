Fabula Rasa Belette B. Verrey PAC le lieu Marseille 2e Arrondissement

Fabula Rasa Belette B. Verrey

Jeudi 22 janvier 2026 de 18h à 22h.

Du 23/01 au 01/02/2026 le jeudi et dimanche de 14h à 19h.

Et aussi sur rdv. PAC le lieu 20 rue Saint-Antoine Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-01-22 2026-01-23

Campus art méditerranée met en œuvre depuis une année un projet de résidence artistique de territoire dans le quartier de Saint André à Marseille, en partenariat avec la bibliothèque Saint-André, l’Education nationale et soutenue par la Cité Éducative Nord Littoral.



Fabula Rasa est une exposition sur le temps, la fin de l’ère industrielle et la mélancolie fossile. Elle réunit des pièces produites en résidence dans le quartier de Saint-André : des compositions réalisées avec les enfants lors d’ateliers, une installation vidéo ainsi qu’un ensemble de tablettes de cire.



▸ Horaires d’ouverture de l’exposition : Jeudi et dimanche de 14h à 19h et sur Rdv (belette.verrey@gmail.com)



▸ Entrée libre et gratuite



Avec:

Adèle daléas PYRO

Pau Simon l’été

Triboulet l’automne

XLM Lemeilleur Bavutula l’hiver

Scarlett Technique le printemps



Avec la participation de : Agathe Saladin, Angela Riegelhofer, Élodie Rougeaux-Léaux, Mathilde Levallois, Paupière, Ruben Pioline.



Remerciements : Les équipes de Campus art Méditerranée, des écoles Boisseau et Condorcet et de la bibliothèque de Saint-André — Zoé june Grant, Samuel Chochon, Valentin Vert, Mathilde Nicol et Gabrielle Meistretty pour leur soutien et leur regard. — Luc de l’association l’Abeille Provençale pour ses dons de cire d’abeille. — Direct GSM et King coques pour leurs dons de coques de téléphone. .

PAC le lieu 20 rue Saint-Antoine Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 50 71 13 54 contact@p-a-c.fr

English :

For the past 1 year, Campus art méditerranée has been running an artistic residency project in the Saint André district, in partnership with the Saint André library, the French Ministry of Education and with the support of the Cité Éducative Nord Littoral.

