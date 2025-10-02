FABULEUSES LÉGUMINEUSES ! Florac Trois Rivières

FABULEUSES LÉGUMINEUSES !

Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-02 13:00:00

2025-10-02

Atelier culinaire gratuit Désuètes, oubliées, dénigrées…économiques et nourrissantes. Les légumineuses, fabuleuses sources de protéines végétales, méritent d’être revisitées, mises à l’honneur et cuisinées avec créativité ! Inscription obligatoire (nombre de places limité)

Atelier culinaire gratuit proposé par Céline Duschesne de l’association Une Simple Fenêtre.

Désuètes, oubliées, dénigrées…économiques et nourrissantes. Les légumineuses, fabuleuses sources de protéines végétales, méritent d’être revisitées, mises à l’honneur et cuisinées avec créativité !

Inscription obligatoire (nombre de places limité) .

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 22 88 59 74 emilie@reel48.org

English :

Free culinary workshop Outdated, forgotten, denigrated…economical and nutritious. Pulses, fabulous sources of vegetable protein, deserve to be revisited, honored and creatively cooked! Registration required (number of places limited)

German :

Kostenloser Kochworkshop Veraltet, vergessen, verunglimpft…wirtschaftlich und nahrhaft. Hülsenfrüchte sind fabelhafte pflanzliche Proteinquellen und verdienen es, neu interpretiert, geehrt und kreativ zubereitet zu werden! Anmeldung erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen)

Italiano :

Laboratorio culinario gratuito Superati, dimenticati, denigrati… economici e nutrienti. I legumi, favolose fonti di proteine vegetali, meritano di essere rivisitati, valorizzati e cucinati con creatività! Iscrizione obbligatoria (numero di posti limitato)

Espanol :

Taller culinario gratuito Pasadas de moda, olvidadas, denigradas… económicas y nutritivas. Las legumbres, fabulosas fuentes de proteínas vegetales, merecen ser revisitadas, ocupar un lugar de honor y ser cocinadas con creatividad Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

