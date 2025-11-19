Fabuleuses Visites – ADS ADS Grande-Synthe

Fabuleuses Visites – ADS Mercredi 19 novembre, 14h00 ADS Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

Spécialisée dans la chaudronnerie, la tuyauterie et la maintenance de pièces, ADS réalise des projets dans des secteurs d’activités variés : agroalimentaire, sidérurgie, pétrochimie… ADS c’est bientôt 40 ans d’existence, 3500m² d’atelier, 40 collaborateurs et des clients de renom.

ADS 1 rue giuseppe garibaldi 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/fabuleuses-visites-ads.html »}]

Spécialisée dans la chaudronnerie, la tuyauterie et la maintenance de pièces, ADS réalise des projets dans des secteurs d’activités variés : agroalimentaire, sidérurgie, pétrochimie…

ADS