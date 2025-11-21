Fabuleuses Visites – BASF BASF Gravelines
Fabuleuses Visites – BASF Vendredi 21 novembre, 14h00 BASF Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00
Fin : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00
Ce site de production relié à la Division Agri-Production, est au coeur de la stratégie agroécologique de BASF. Partez à la découverte du site de Gravelines qui formule et conditionne des herbicides sélectifs pour l’agriculture.
BASF 7502 rue du vieux chemin de Loon, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/fabuleuses-visites-basf.html »}]
