Fabuleuses Visites – Centrale nucléaire EDF – Centrale nucléaire de Gravelines Gravelines

Fabuleuses Visites – Centrale nucléaire Samedi 22 novembre, 14h00 EDF – Centrale nucléaire de Gravelines Nord

Visites de la centrale nucléaire de Gravelines et découverte de ses futurs enjeux.

La centrale nucléaire de Gravelines, l’une des plus visitées de France, se visite tout au long de l’année. Occasion pour le grand public de partir à la découverte d’une production d’électricité sûre, faible en CO2 et respectueuse du climat. Et de découvrir les enjeux actuels et futurs du site.

Au programme : Une conférence sur les sujets de la production d’électricité, du mix électrique et des futurs enjeux du site, suivi d’une visite guidée en bus avec vue panoramique et d’une visite des installations industrielles de la centrale (notamment l’immense salle des machines).

EDF – Centrale nucléaire de Gravelines Espace Odyssélec, route des enrochements 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

