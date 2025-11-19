Fabuleuses Visites – Daudruy DAUDRUY Dunkerque

Fabuleuses Visites – Daudruy Mercredi 19 novembre, 10h00 DAUDRUY Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:30:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:30:00

Depuis sa fondation en 1829, la société Daudruy, spécialisée dans les corps gras, s’est affirmée comme un expert reconnu dans son domaine. Animée par une volonté continue de croissance, elle a prospéré au fil des générations en créant d’autres entités, telles que Nord-Ester (biodiesel) et Nord-Metha (biogaz).

Nous proposons de découvrir notre société souvent méconnue et pourtant présente à Dunkerque depuis près de 200 ans. La visite permettra de visiter nos trois unités : raffinage, biodiesel et méthanisation.

DAUDRUY 253 rue Georges Vancauwenberghe 59640 Dunkerque Dunkerque 59640 Petite-Synthe Nord Hauts-de-France

Daudruy