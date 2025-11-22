Fabuleuses Visites – Dunkerque LNG DUNKERQUE LNG Loon-Plage

Fabuleuses Visites – Dunkerque LNG Samedi 22 novembre, 09h30 DUNKERQUE LNG Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T09:30:00 – 2025-11-22T11:30:00

Fin : 2025-11-22T09:30:00 – 2025-11-22T11:30:00

Le terminal méthanier Dunkerque LNG vous invite à la découverte de ses installations sous la forme d’une visite d’une durée de 2h.

Vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir la thématique du gaz, le rôle du terminal méthanier et son implication sur le territoire du Dunkerquois, le fonctionnement des installations et notamment l’appontement où les navires du monde entier viennent décharger leur gaz naturel liquéfié.

DUNKERQUE LNG 5100 Route de la Jetée de Clipon, 59279 Loon-Plage Loon-Plage 59279 Mardyck Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « visite@dunkerquelng.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/fabuleuses-visites-dunkerque-lng.html »}]

