Fabuleuses Visites – Station d’épuration Dunkerque Station d’épuration Dunkerque Dunkerque

Fabuleuses Visites – Station d’épuration Dunkerque Mercredi 19 novembre, 09h30 Station d’épuration Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:30:00

Fin : 2025-11-19T09:30:00 – 2025-11-19T11:30:00

Conçu de manière ludique, il vous est proposé un parcours découverte sur la thématique de l’eau dans sa globalité, avec en bonus des petits gestes à adopter dans le quotidien pour contribuer à la préservation de la ressource en eau et des milieux naturels. La suite de la visite se poursuit dans les coulisses de la station d’épuration pour découvrir toutes les étapes de traitement des eaux usées.

Station d'épuration Dunkerque 50 rue Gutenberg 59210 coudekerque-branche Dunkerque 59140 Dunkerque-Sud Nord Hauts-de-France

CYCLE DE L’EAU – DUNKERQUE