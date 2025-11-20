Fabuleuses Visites – TotalEnergies Oleum TOTALENERGIES OLEUM Grande-Synthe

Fabuleuses Visites – TotalEnergies Oleum TOTALENERGIES OLEUM Grande-Synthe jeudi 20 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Découvrez les installations à taille réelle du site TotalEnergies Oleum à Dunkerque spécialisé dans la formation pour les opérateurs industriels, qu’ils exercent en raffinerie, sur site pétrochimique ou installation offshore.

Référencées ou sur mesure, les formations OLEUM couvrent l’ensemble des compétences nécessaires à l’exploitation, la maintenance, l’inspection et la sécurité de sites industriels.

TOTALENERGIES OLEUM Route du Fortelet 59275 Mardyck Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/visites-d-entreprises.html »}]

Découvrez les installations à taille réelle de TotalEnergies Oleum spécialisé dans la formation pour les opérateurs industriels.

