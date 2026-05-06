Fa’bull’eux- Festival petite enfance Familles avec enfants de 0-6 ans Tagolsheim
Fa’bull’eux- Festival petite enfance Familles avec enfants de 0-6 ans Tagolsheim samedi 13 juin 2026.
Tagolsheim
Fa’bull’eux- Festival petite enfance Familles avec enfants de 0-6 ans
Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
3ème édition du festival Fa’Bull’Eux
La médiathèque se délocalise pour la 3ème éditon du festifal Fa’Bull’Eux, organisé par la Communauté de Communes Sundgau;
Un univers artistique, immersif et familial tendre, créatif, engagé pour petits et grands.
La médiathèque du rocher sera fermée ce jour-là 0 .
Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39
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English :
3rd edition of the Fa’Bull’Eux festival
L’événement Fa’bull’eux- Festival petite enfance Familles avec enfants de 0-6 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Sundgau