Tagolsheim

Fa’bull’eux- Festival petite enfance Familles avec enfants de 0-6 ans

Route de Mulhouse Tagolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

3ème édition du festival Fa’Bull’Eux

La médiathèque se délocalise pour la 3ème éditon du festifal Fa’Bull’Eux, organisé par la Communauté de Communes Sundgau;

Un univers artistique, immersif et familial tendre, créatif, engagé pour petits et grands.

La médiathèque du rocher sera fermée ce jour-là 0 .

Route de Mulhouse Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39

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English :

3rd edition of the Fa’Bull’Eux festival

L’événement Fa’bull’eux- Festival petite enfance Familles avec enfants de 0-6 ans Tagolsheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Sundgau