Face-à-face avec Abdellah Taïa, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Fontainebleau

Face-à-face avec Abdellah Taïa Samedi 6 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Retour sur le parcours et l’œuvre de l’écrivain et réalisateur.

L’écrivain et réalisateur Abdellah Taïa se prêtera à un entretien fleuve, conçu comme une conversation libre et intime avec le public. Il s’agira de revenir sur le parcours d’un auteur, de son premier livre paru en 2000 à ses œuvres les plus récentes, en explorant les moments fondateurs de son cheminement littéraire. Une rencontre pour entendre la voix d’un auteur autrement, dans ce qu’elle a de plus humain, fragile et lumineux.

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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