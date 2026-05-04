Face à face Route de Charnay-les-Mâcon Chevagny-les-Chevrières

Chevagny-les-Chevrières

Face à face

Route de Charnay-les-Mâcon Espace d’Arène Chevagny-les-Chevrières Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Sur la scène, deux pianistes dialoguent, l’un classique, l’autre improvisateur. Le second s’empare du matériau musical joué par le premier pour le commenter, le prolonger, le bousculer parfois. Une fusion entre deux univers pour faire émerger un nouveau monde sonore.

François Couturier, piano.

Thierry Ravassard, piano.

Programme

François Couturier (improvisations),

Erik Satie,

Robert Schumann,

Max Richter,

Yves Prin,

Dominique Pifarély,

Töru Takemitsu,

Joe Hisaishi. .

Route de Charnay-les-Mâcon Espace d’Arène Chevagny-les-Chevrières 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Face à face

L’événement Face à face Chevagny-les-Chevrières a été mis à jour le 2026-05-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)