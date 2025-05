« Face à Face » concert de l’Orchestre Dijon Bourgogne – Théâtre des Copiaus Chagny, 16 mai 2025 20:30, Chagny.

Saône-et-Loire

« Face à Face » concert de l’Orchestre Dijon Bourgogne Théâtre des Copiaus Place du Théâtre Chagny Saône-et-Loire

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

SOIREE MUSICALE DE HAUTE VOLEE VENDREDI 16 MAI AU THEATRE DES COPIAUS AVEC UNE DOUBLE TETE D’AFFICHE VIRTUOSE ET L’ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE !

Adélaïde Ferrière et Nathan Mierdl se partagent l’affiche d’un programme virtuose qui convoque deux maîtres du concerto Mozart et Vivaldi. La vitalité de ces œuvres concertantes, leur richesse mélodique et le foisonnement de leurs motifs promettent de beaux moments de joie et d’allégresse. Un concert jubilatoire, aussi lyrique que percussif ! .

Théâtre des Copiaus Place du Théâtre

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 25 95

