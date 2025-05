Face-à-face – Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement, 30 mai 2025 18:00, Lyon 3e Arrondissement.

Face-à-face Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Début : 2025-05-30 18:00:00

2025-05-30

Orgue et cuivres se font face ou unissent leurs forces, du Grand Siècle à la musique de notre temps.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

Organ and brass face off or join forces, from the Grand Siècle to the music of our time.

German :

Orgel und Blechbläser stehen sich gegenüber oder vereinen ihre Kräfte, vom Grand Siècle bis zur Musik unserer Zeit.

Italiano :

Organo e ottoni si affrontano o si uniscono, dal Grand Siècle alla musica del nostro tempo.

Espanol :

Órgano y metal se enfrentan o unen sus fuerzas, desde el Grand Siècle hasta la música de nuestro tiempo.

