Informations pratiques

Face à la guerre – Dialogues européens 2026 Hall Rennes 6 – 22 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Troisième édition de « Face à la guerre – Dialogues européens » à Rennes.

« Face à la guerre – Dialogues européens » a été initié en 2023 par l’Institut français. L’étape française, à Rennes en 2024, avait permis de rencontrer celles et ceux qui, à l’autre bout de l’Europe, se battent et regardent notre avenir commun d’un autre point de vue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-06T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-22T19:00:00.000+01:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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