Face à la guerre – dialogues européens Hall Rennes 14 – 23 novembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

2e édition des Dialogues européens

« Face à la guerre – dialogues européens » a été initié en 2023 par l’Institut français. L’étape française, à Rennes, avait permis de rencontrer celles et ceux qui à l’autre bout de l’Europe se battent et regardent notre avenir commun d’un autre point de vue.

Le flambeau est repris cette année par de nombreux acteurs rennais. La nouvelle édition des Dialogues européens témoigne de la richesse des liens entre l’est et l’ouest de l’Europe. Elle exprime le désir de penser à l’échelle européenne les grands sujets qui nous préoccupent : les avenirs de la démocratie, le réarmement de nos pays, les conséquences de la guerre sur les personnes, sur les pays, sur les paysages, sur nos histoires. Elle manifeste enfin l’importance d’apprendre à nous connaitre au-delà du flux de l’actualité : comprendre ce que nous sommes, nos raisons d’être ensemble pour y trouver le courage d’agir. Des débats, rencontres, spectacles sont proposés tout au long du mois de novembre avec un temps fort aux Champs Libres du 20 au 23 novembre.

Début : 2025-11-14T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T19:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine