Face à la guerre, Dialogues européens Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes

Que peut l’Europe face à la guerre et aux bouleversements géopolitiques actuels ? Les Dialogues européens ouvrent un espace inédit de témoignages et de discussion.

Les _Dialogues européens_ témoignent de la richesse des liens tissés entre l’Est et l’Ouest de l’Europe et de nos préoccupations communes : les avenirs de la démocratie, les nouvelles formes de menaces et de résistance, le réarmement de nos pays, les conséquences de la guerre et la reconstruction.

Les _Dialogues européens_, c’est aussi apprivoiser notre diversité mais aussi nos raisons d’être ensemble pour y trouver le courage d’agir.

**Programme :**

**14h30 – Rencontre “L’Europe – Mémoires divisées, mémoires partagées”**

Divisée en deux il y a encore 40 ans, longtemps marquée par les guerres entre ses peuples, l’Europe n’a pas qu’une seule mémoire en héritage.

En quoi ces mémoires sont-elles (encore) conflictuelles, différentes, partageables ? Et quel statut dans nos mémoires collectives est donné à la dernière grande guerre sur le sol européen, en ex-Yougoslavie ? Comment faire “culture commune” à partir de cette diversité ?

Avec Thomas Serrier, historien, co-directeur de Lieux de mémoire européens ; Christine Cadot, professeur en Sciences politiques, spécialiste des mémoires collectives européennes, Maja Salkić Burazerović, directrice du SARTR, théâtre de la guerre de Sarajevo.

_Rencontre animée par Corinne Poulain, directrice des Champs Libres._

Durée : 1h30

**18h – Projection de “Zelensky” suivie d’une rencontre avec Yves Jeuland, co-réalisateur du film.**

En archives et témoignages (dont celui de Volodymyr Zelensky lui-même), ce récit sur les vies antérieures du président ukrainien n’oublie jamais la guerre qui fait rage. Mais il la relègue à l’arrière-plan pour raconter ce demi-siècle d’histoire ukrainienne qui a conduit au pire, de la fin de l’URSS à la guerre.

_Rencontre animée par Stéphane Siohan, journaliste, correspondant à Kyiv de Libération, RFI et Le Soir._

Durée : 2h

—

Des débats, rencontres, concerts, projections sont également proposés tout au long du mois de novembre à Rennes, avec un temps fort aux Champs Libres du 19 au 23 novembre. Tout le programme ici : [https://www.leschampslibres.fr/au-programme/face-a-la-guerre-dialogues-europeens](https://www.leschampslibres.fr/au-programme/face-a-la-guerre-dialogues-europeens)

Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

