Crozon

Face à l’Amérique Iroise et château de Dinan

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-14 2026-04-29

Guide animateur nature diplômé, Roger Herrou vous fera découvrir la faune et la flore du milieu marin, les landes, les bois, les marais, les dunes et les falaises du bord de mer.

Face à l’Amérique Iroise et château de Dinan

RDV parking château de Dinan Gps –N 48°14’00.59’’- O 4°33’49.79’’

8€ par personne et 5€ par enfant jusqu’à 12 ans.

Réservations au 06 66 07 59 77 ou par mail herrouroger@gmail.com .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 66 07 59 77

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English : Face à l’Amérique Iroise et château de Dinan

L’événement Face à l’Amérique Iroise et château de Dinan Crozon a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime