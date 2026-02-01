Face au ciel, Paul Huet en son temps : l’exposition Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris

Contemporain d’Eugène Delacroix, admirateur des peintres anglais du début du siècle, Huet a su, bien avant les impressionnistes, libérer la peinture de paysage de la rigueur académique pour lui insuffler l’énergie de la nature vivante. Face au ciel, il cherche à traduire l’émotion et à rendre perceptibles le mouvement de l’air, la lumière d’un orage ou la clarté d’une accalmie.

Grâce à une cinquantaine d’œuvres, cette présentation retrace le parcours d’un artiste libre, grand voyageur, autodidacte, à la fois romantique et contemporain des peintres réalistes. Elle replace aussi son travail dans le développement du paysage au XIXesiècle, aux côtés de figures majeures telles que Théodore Rousseau, Camille Corot, Eugène Boudin, qui ont fait du ciel un véritable langage poétique. En suivant la vie du peintre, l’exposition vous invite dans un parcours décliné en cinq sections : « À la découverte du paysage », « Paul Huet : le ciel, une passion précoce », « Dans l’arène des expositions officielles », « Le ciel dans tous ses états », et « Le ciel transfiguré ».

À l’occasion de la réouverture du musée, le 14 février, après rénovation, et en écho au nouveau parcours des collections permanentes, le musée de la Vie romantique rend hommage à Paul Huet (1803-1869) et à sa passion pour les ciels.

Du samedi 14 février 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T01:00:00+01:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris

https://museevieromantique.paris.fr/expositions/face-au-ciel-paul-huet-en-son-temps



