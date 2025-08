Face au mur – Du Pacifique au golfe du Mexique Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 14:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre

En février 2017, trois photojournalistes – Guillermo Arias (basé à Tijuana), Jim Watson (basé à Washington) et Yuri Cortez (basé à Mexico) – ont parcouru chacun leur versant de la frontière américano-mexicaine, sur plus de 3?000 kilomètres, du Pacifique au golfe du Mexique. Leur objectif : documenter cette ligne de séparation, parfois visible, parfois invisible, à travers ses formes, ses usages, ses effets.L’exposition a depuis été enrichie par une sélection d’images récentes réalisées entre 2023 et 2025, témoignant des développements contemporains : franchissements à Eagle Pass, campements à Jacumba, surveillance accrue, détentions, tensions politiques.Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr