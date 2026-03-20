Face aux failles Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont
Face aux failles Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont jeudi 2 avril 2026.
Face aux failles
Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-02
Spectacle en déambulation au Centre ville de Saint-Pierre-du-Mont
Une femme se lance un défi. Elle a besoin des autres pour oser. Mais oser quoi? L’audace se trouve-t-elle là où on l’attend ?
Fanny Berard, artiste précédemment associée aux Théâtres de Gascogne, imagine une déambulation sur la jubilation d’oser dire et rire de nos singularités. Une tentative de résistance face aux injonctions et normes qui nous déforment. Une invitation à habiter le monde poétiquement tout en mettant en lumière nos failles. Une parole intime se dévoile tandis que la rue se vêtit de nouvelles traces… .
Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Face aux failles Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan