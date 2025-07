DANSE ET QUATUOR A CORDES – DANSE ET QUATUOR A CORDES – VIVALDI – ABBAYE ECOLE Soreze

DANSE ET QUATUOR A CORDES – DANSE ET QUATUOR A CORDES – VIVALDI Début : 2025-08-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Nous sommes heureux de mettre la danse en lumière pour une soirée unique mêlant quatuor à cordes et danse autour des 4 saisons de Vivaldi. Nous poursuivons notre collaboration avec Pauline Musset/Cocorpsdanse et Clémence Camus/ Rencontres Artistiques en Montagne Noire. Ce programme réunira danseurs professionnels et amateurs, chacun mêlant tantôt les chorégraphies de Clémence Camus tantôt celles de Pauline Musset. C’est à 4 mains et 4 pieds que ces deux chorégraphes s’associent pour donner corps aux célèbres 4 saisons de Vivaldi ; interprétées ici par le fameux quatuor à cordes Aurores.

ABBAYE ECOLE RUE ST MARTIN 81540 Soreze 81