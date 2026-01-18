Fâcheuse Tendance TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 15:00 – 16:15

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

« On aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? »C’est au travers des textes de Matin Brun de Franck Pavloff, de Rhinocéros de Ionesco, de Reconnaître le fascisme d’Umberto Eco ou encore d’Incendie de Wajdi Mouawad que l’Escouade Paprika tentera de se questionner sur le fascisme.À la suite du spectacle, un bord plateau sera proposé afin d’échanger sur le spectacle avec le directeur du TNT et le metteur en scène.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



